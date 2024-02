Si è parlato già diverse volte in passato di un possibile arrivo di Diego Simeone sulla panchina dell'Inter. Stavolta il "Cholo" sarà un avversario dei nerazzurri, domani nell'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Come riporta oggi Tuttosport, lo stesso tecnico argentino ha ammesso a più riprese che prima o poi gli piacerebbe guidare i nerazzurri. Dalle parole non si è mai passati ai fatti ma resta la sensazione che in un futuro, magari anche lontano, i destini del tecnico e del club possano incrociarsi.