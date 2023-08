E' stata un'estate positiva per Stefano Sensi, cominciata con una gran punizione nel sette contro il Lugano nella prima amichevole e proseguita con due reti decisive per vincere le amichevoli contro Paris Saint-Germain e Salisburgo. "Ma l'orientamento dell'Inter non dovrebbe cambiare - si legge su Tuttosport -: l'intenzione del club è sempre quella di trovare una sistemazione in uscita al giocatore che nella scorsa stagione è stato prestato al Monza".