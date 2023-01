Tuttosport torna sulla vicenda del rinnovo in bilico di Milan Skriniar . Secondo il quotidiano, "il rischio di perdere Skriniar a zero è alto e aumenta ogni giorno". La proposta del Paris Saint-Germain da 9 milioni l'anno per il difensore è probabilmente ancora valida, ci sarebbe anche un ricco bonus alla firma. In ogni caso, l' Inter non modificherà la sua proposta da 6,5 milioni annui, bonus compresi.

"Skriniar si è preso tempo, tanto, e la sua risposta, positiva o negativa che sia, può arrivare in qualsiasi momento, magari già oggi. Per questioni di opportunità, la sensazione è che il giocatore comunicherà però la sua scelta dopo la Supercoppa di mercoledì prossimo o per lo meno questo è quello auspicano in Viale della Liberazione. Non fosse altro perché un eventuale «no» comunicato in queste ore avrebbe un effetto traumatico per tutto l’ambiente Inter".