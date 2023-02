In realtà "le grandi manovre per il “Lukaku bis” sono già ripartite". Questo perché con l'attuale situazione di bilancio non ci sono risorse per un grande investimento in attacco e quindi si stanno gettando le basi per ripetere l'operazione. Lukaku ha fatto capire di essere disposto a ridursi ulteriormente l'ingaggio rispetto agli 11.1 milioni di euro versati oggi e l'Inter spera di ottenere un ulteriore sconto dal Chelsea (difficile che i Blues accettino). Nel prossimo accordo si lavorerà anche al riscatto per l'estate 2024 e bisognerà capire a quale valore, visto che Lukaku peserà a bilancio 45 milioni per i londinesi. "Difficile pensare che l’Inter possa investire una cifra del genere, ma probabilmente anche a Londra sanno che l’operazione Lukaku è stato un fallimento e andrà messa in conto una minusvalenza", si legge.