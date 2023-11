Juventus e Inter in testa (seguite da Milan e Napoli) sfidano Bayern Monaco e Lipsia per Assan Ouédraogo, talento dello Schalke 04. A riferire dell'interesse dei quattro club italiani per il centrocampista classe 2006 è l'edizione odierna di Tuttosport: il giocatore ha un contratto fino al 2027 con il club tedesco e una clausola da 12 milioni di euro che scatterà il 9 maggio, quando festeggerà i 18 anni.

Per portarlo strappare il suo cartellino già a gennaio è probabile che possa servire invece un assegno superiore ai 20 milioni: uno scenario difficile per Juventus e Inter, comunque vigili sulla situazione. Ouédraogo sembra intenzionato a termine la stagione nello Schalke 04.