L'idea che Simone Inzaghi ha in vista del prossimo mercato estivo è stata ben esplicitata dallo stesso tecnico dopo la gara col Sassuolo. Come riporta Tuttosport, l'intenzione è tenere buona parte della rosa evitando (ed è la stessa intenzione del club) di ripetere quanto fatto un anno fa quando ci furono dodici cambi in rosa.

Molto dipenderà però dalle offerte che arriveranno per i "big": secondo il quotidiano è difficile che l'Inter possa dire no ad eventuali proposte "indecenti" per i vari Thuram o Bastoni. In secondo luogo c'è da capire cosa accadrà sul fronte Dumfries: se l'olandese non rinnova, va sul mercato.ì