Dopo le notizie di ieri di una corsa a tre in Serie B per accaparrarsi Jacopo Martini, centrocampista classe 2004 dell'Inter cresciuto nel settore giovanile, da Tuttosport arriva la notizia della squadra che è riuscita a prendere il calciatore. Si tratta del Sudtirol, che ha scelto quindi di puntare sull'ex giocatore del Foggia in C.