Matteo Cocchi, esterno sinistro in forza alla Primavera dell'Inter ma che ha già esordito martedì scorso in Champions League, rinnoverà il suo accordo con l'Inter fino al 2028. L'agente del ragazzo classe 2007, ritenuto dalla dirigenza il nuovo Dimarco, ha trovato l'accordo per il prolungamento già nelle scorse settimane.

Lo stesso verrà formalizzato presto da parte del procuratore (Enzo Raiola) e dei dirigenti dell'Inter, intenzionati a non farsi scappare il calciatore.