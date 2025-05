Riprendono oggi gli allenamenti dell'Inter in vista della finale di Champions League a Monaco di Baviera, quella che Tuttosport definisce giustamente come la partita più importante dell'anno. Gruppo al completo per Simone Inzaghi, che spera di poter schierare i titolarissimi sabato sera all'Allianz Arena.

Ci sono però delle incognite. Uno è Benjamin Pavard, che non gioca dal 27 aprile (Inter-Roma) per una brutta distorsione alla caviglia sinistra. A Como era fuori causa anche Zielinski, alle prese con un leggero affaticamento muscolare che dovrebbe aver messo alle spalle. Era invece in panchina Lautaro Martinez, che sta lavorando in funzione della finale dopo l'elongazione alla coscia sinistra di Barcellona-Inter e il ritorno per la gara al Meazza sempre contro i blaugrana.

Allo stesso modo non è entrato Thuram, che ha giocato solo una delle ultime sei gare di Serie A alla penultima contro la Lazio, anche se ha giocato (risultando determinante) le due partite contro il Barça. Nel 2025, però, il francese conta soltanto 5 reti delle 18 stagionali.