La possibile (probabile) vittoria dello scudetto come chiusura di un ciclo triennale. Poi Simone Inzaghi, come scrive oggi Tuttosport, valuterà il suo futuro in virtù di sfide ancora più probanti, la nuova Champions League e il Mondiale per club, chiedendo però garanzie alla proprietà riguardo a investimenti e competitività, al netto di discorsi su un adeguamento economico e un rinnovo almeno biennale, oltre a un riconoscimento per lo staff.

Il Manchester United è in pressing in maniera sempre più insistente, ma Inzaghi ha dato la sua priorità all'Inter.