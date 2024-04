Davide Frattesi ha messo il timbro sulla seconda stella nerazzurra. Nello stesso stadio, specifica Tuttosport, in cui Osimhen segnò la rete che consegnò la matematica certezza del tricolore al Napoli.

L'Inter non ha ancora il favore dell'artimetica, ma poco manca. A ribaltare la partita con l'Udinese sono state, si legge, le scelte di Simone Inzaghi che ha tolto Calhanoglu per inserire Sanchez e anche Frattesi con le sue doti da incursore. A favorire l'esito finale anche il doppio infortunio di Lovric e Thauvin, coi friulani esausti e praticamente in dieci. Così i padroni di casa si sono arresi a una magia di Lautaro e al tap-in del match winner.

La festa di fine partita fa capire bene quanto la squadra tenga a chiudere trionfalmente l'annata che porterà alla seconda stella.