La testa è a Inter-Viktoria Plzen , ma ci sono altre questioni che riguardano meno il campo e più la dirigenza. "Simone Inzaghi ha ancora ben presente il ricordo dell’inizio stentato di stagione avuto da Milan Skriniar e Stefan De Vrij , i due centrali che sono rimasti appesi al mercato per un’estate intera", scrive Tuttosport . "Il timore è che a gennaio - quando si tornerà a giocare ogni tre giorni, ci si giocherà la Supercoppa ed è in calendario lo scontro diretto col Napoli - il mercato possa nuovamente turbare gli equilibri, già di per sé ancora fragili, della sua squadra".

Per questo ieri Inzaghi si è augurato che le cose possano risolversi prima possibile non solo per Skriniar, ma anche per gli altri giocatori nella stessa situazione. Sono in scadenza a giugno De Vrij, Dzeko, Darmian, Handanovic, Gagliardini, Cordaz e Dalbert più Lukaku, Acerbi e Bellanova in prestito (e quindi con situazioni da definire). Ovviamente non sono tutti giocatori che hanno lo stesso peso specifico nella squadra, ma l'allenatore è convinto che si debba "ripartire a gennaio senza turbative esterne per la squadra".

Il primo sarà Skriniar, per il quale c'è già il budget stanziato da Zhang: sei milioni annui più bonus.