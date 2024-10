Le audizioni ai tesserati di Inter (Inzaghi e Calhanoglu, oltre al vice-presidente Zanetti) e Milan (Calabria) sono terminate. Dalla prossima settimana, dunque, la Procura di Milano, nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”, inizierà a interrogare i dirigenti incaricati dai due club di interagire con i gruppi organizzati.

Come riferisce Tuttosport, considerando la loro presenza in diverse intercettazioni nelle quali ricevevano forti pressioni dagli ultras nerazzurri, saranno chiamati Gianluca Cameruccio, security manager dell’Inter, il suo vice Claudio Sala e Massimiliano Silva (Slo). E non è da escludere che la Procura non possa poi sentire anche i massimi dirigenti di Inter e Milan, i due presidenti (Marotta e Scaroni) ed eventualmente gli amministratori delegati (Antonello e Furlani).