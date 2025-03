Nonostante il risultato negativo dell'andata, 0-2 in casa a Rotterdam, i tifosi del Feyenoord non mancheranno di seguire in buon numero la propria squadra nella trasferta a Milano, replica di quella di poche settimane fa per affrontare il Milan nei playoff di Champions League.

Per la gara di ritorno degli ottavi di finale contro l'Inter, infatti, secondo Tuttosport sono attesi 4.600 sostenitori olandesi. La speranza, si legge, è che non creino disagi come avvenuto il 18 febbraio scorso in zona Navigli, proprio in occasione della gara contro i rossoneri.