L'idea per il mercato del futuro che hanno in testa Simone Inzaghi e i responsabili dell'area tecnica dell'Inter è quella di aggiungere un giocatore con caratteristiche di imprevedibilità alla manovra offensiva. Come scrive oggi Tuttosport, si ripartirà dagli acquisti a parametro zero di Zielinski e Taremi ma occorre porre rimedio alla scarsa propensione al dribbling che c'è in rosa.

Per questo l'estate scorsa si era lavorato su Balogun, per lo stesso motivo si sta pensando a Gudmundsson. Il problema è che il giocatore del Genoa sta segnando tantissimo e vola verso i 40 milioni di cartellino. C'è il rischio asta, anche se l'Inter si sente in pole position avendo ottimi rapporti con l'entourage dell'islandese. La formula giusta potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a determinate condizioni, ma sarà fondamentale trovare delle contropartite.

Due i nomi: il primo è Mattia Zanotti, il secondo è Francesco Pio Esposito. Infine Oristanio, se il Cagliari non dovesse riscattarlo. Difficilmente sarà invece Carboni perché l'Inter vuole tenerlo e vale già poco meno di Gudmundsson. L'argentino potrebbe andare al Genoa, al massimo, in prestito secco.