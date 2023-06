Con Marcelo Brozovic ai saluti, sarà Davide Frattesi la pedina in entrata nella rosa interista. La strada, si legge su Tuttosport, "non è ancora spianata perché il Sassuolo punta all'asta e a una valutazione più alta, intorno ai 40 milioni, e poi perché la concorrenza è appunto molto forte, anche se sia Juventus che Milan sembrano indietro rispetto all'Inter".

Peraltro, punto a sfavore dell'ad neroverde, secondo il quotidiano la concorrenza non è propensa ad aiutare il Sassuolo ad alzare il prezzo perché i bianconeri stanno pensando anche ad altri profili a centrocampo, mentre i rossoneri (come l'Inter) vogliono sì il giocatore ma non sono convinti di spendere la cifra richiesta. "Marotta - storicamente vicino all'ad neroverde Carnevali - vuole affondare il colpo e completare il centrocampo: una volta chiuso l'affare Brozovic con l'Al Nassr, andrà all'assalto", sottolinea ancora Tuttosport.