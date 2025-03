I tifosi del Feyenoord sono tornati a Milano, poche settimane dopo la sfida che ha visto gli olandesi incontrare il Milan nei playoff di Champions League. Particolarmente in zona Navigli, si legge su Tuttosport, c'è una certa attesa per l'arrivo dei sostenitori biancorossi.

Un Bed and Breakfast ha evitato di affittare ai tifosi dopo aver trovato, proprio in occasione della gara coi rossoneri, la stanza devastata. In altri locali accolgono invece la notizia del ritorno dei tifosi ospiti senza problemi, viste le ampie consumazioni (dieci fusti di birra esauriti in un giorno e mezzo).

Molti di questi tifosi mostrano ottimismo, nonostante lo 0-2 dell'andata. "Siamo qui perché crediamo di poter vincere", dice e in effetti i numeri parlano di 4.600 sostenitori olandesi al seguito. Una mole importante, che verrà gestita tenendo sotto controllo la situazione nelle zone della movida, come i Navigli stessi, per poi scortare il "serpentone" fino a Lampugnano, dove partirà il corteo a piedi fino allo stadio.