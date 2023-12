Tuttosport dà per scontato l'arrivo a Milano di Buchanan. E quelle attuali sono semplicemente le tipiche schermaglie di una trattativa destinata a portare il canadese all'Inter già in questa sessione di mercato. Si tratta di un affare anticipato, considerando i problemi di Cuadrado.

Buchanan - secondo il quotidiano torinese - è molto più che la riserva di Dumfries il quale, peraltro, non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2025. E allora occhio all'estate: l'olandese potrebbe essere proprio l'indiziato a partire per fare cassa, con Buchanan e Zanotti (oggi temporaneamente al San Gallo) a giocarsi una maglia sulla fascia destra. L'esterno dell'Under-21 sta trovando grande soddisfazione nell'esperienza elvetica e Inzaghi potrebbe tenerlo come alternativa al canadese, con Darmian sempre pronto in caso di emergenza.