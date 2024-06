L'Inter si prepara a riaccogliere quattro giocatori reduci da altrettanti prestiti in giro per l'Europa, per poi trovare loro un'altra sistemazione in vista della prossima stagione. Il primo a tornare sarà Lucien Agoume, per il quale il Siviglia non farà valere l’opzione per riscattarlo a 8 milioni di euro che scade oggi. Ritorno alla base anche per Zinho Vanheusden, visto che lo Standard Liegi non ha la disponibilità economica per comprarlo a titolo definitivo. Discorso simile, infine, anche per Joaquin Correa e Ionut Radu, che dovranno cercarsi un nuovo progetto.