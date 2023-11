C'è una sola insufficienza tra i nerazzurri nelle pagelle di Inter-Frosinone pubblicate oggi su Tuttosport ed è quella per Denzel Dumfries, giudicato con un 5,5 anche perché sbaglia un gol quasi fatto.

Per il resto solo promossi, con tre 6,5 per Sommer, Darmian (provvidenziale su Reinier) e Acerbi, un 6 per Bastoni, Barella e Mkhitaryan e un altro 6,5 per Calhanoglu, anche se per il quotidiano il turco sembra stanco.

Dimarco viene premiato con un 8, grazie a "un gol che entrerà nella storia dell’Inter". Sufficienza per Martinez, mentre Thuram è da 7: per lui uno slalom "alla Tomba". Voto 6,5 a Inzaghi che evita il "trappolone" Frosinone.

Sul lato opposto 6,5 a Turati, poi diversi 5,5 tra difesa e centrocampo ma anche un 7 a Soulé e un 6,5 a Barrenechea. Voto 5 a Cuni e 6,5 a Di Francesco.

Solo 5,5 per Dionisi, particolarmente per l'errore di non concedere vantaggio all'Inter con Mkhitaryan lanciato a rete nel primo tempo. Una direzione "pasticciata".