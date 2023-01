Grandi elogi per tutti gli interisti nelle pagelle del Corriere dello Sport. Voto 8 a Simone Inzaghi. "E' di nuovo la sua notte, che ancora una volta finisce in gloria per lui e la propria squadra". Bene la difesa, 6,5 per Onana ("C’è quando Leao lo costringe a fare una parata importante"), 7 ai tre centrali Skriniar ("Fa sempre avvertire la propria struttura fisica sia su Leao che su Giroud"), Acerbi ("Merita un applauso quando deve difendere e ne merita un altro quando deve costruire il gioco da basso") e Bastoni ("Non deve arricciarsi le maniche per allontanare i pochi pericoli che quelli del Milan cercano di fabbricare").

"Lucido, propositivo, una garanzia" è il giudizio per Darmian, 6,5. Salgono a 7 Barella ("Ce ne sono pochi bravi come lui a buttarsi nei sentieri poco battuti dai difensori"), Calhanoglu ("Una certezza anche nella fase di non possesso palla") e Mkhitaryan ("Difende, costruisce, riparte, attacca"), mentre Dimarco sale a 7,5 ("Quando sale è davvero un guaio per Calabria").