Ko dell'Inter a Bologna al quale fa seguito quello casalingo contro il Milan valso la finale di Coppa Italia consegnata ai cugini rossoneri che si giocheranno il Trofeo in questione proprio contro gli emiliani. Scenario che Il Messaggero riassume parlando di "addio al sogno triplete" come fotografia sinottica della settimana vissuta dalla squadra di Simone Inzaghi che a fine match è "apparso preoccupato" - come sottolinea il quotidiano capitolino che dopo aver dato eco ad alcune dichiarazioni post-Milan, giustamente sottolinea: "Naturalmente, non si tratta di resa. La stagione è ancora in un momento delicato e l'Inter ha diverse gare da affrontare per vincere il secondo scudetto di fila, il 21° della propria storia, e provare ad alzare al cielo la Champions".

"Prima di Barcellona, però, c'è da pensare alla Roma - continua l'analisi del quotidiano che a proposito della sfida - spostata a domani per via dei Funerali del Papa - contro i capitolini. Dopo indecisioni, prese di posizione e dietro front, Inter e Roma si sfideranno domani alle 15 e per la sfida in questione del Meazza, orario che costringerà i campioni d'Italia a dover andare in risparmio energetico tentando di conservare quante più forze possibili in vista della gara contro i blaugrana, in programma per mercoledì prossimo. Una sfida che però non dovrà condizionare, né distrarre l'Inter: "Vietato perdere altri punti perché poi tutto potrebbe diventare più difficile nel caso di successo del Napoli contro il Torino". Lo sa Inzaghi, e lo sa la sua squadra che dal canto suo "nei momenti più delicati ha sempre tirato fuori il meglio di sé. Dovrà gestire le energie e, intanto, può ritrovare serenità con i ritorni di Dumfries e Zielinski tra i convocati per il match di San Siro con la Roma".

L'olandese e il polacco, fuori da circa un mese, hanno svolto tutto l'allenamento ieri con il resto dei compagni e contro i giallorossi andranno in panchina, pronti a entrare nel caso in cui la squadra avesse bisogno di loro, tenendo anche conto della prevenzione dei rischi dettata da Inzaghi. E proprio parlando di rischi, diverso è il discorso legato a Marcus Thuram. Il francese ieri si è allenato ancora a parte, senza lavorare sul campo. La parola d'ordine per il recupero del Tikus è 'prudenza': il 9 di Inzaghi dovrà "assolutamente al top per la trasferta catalana" perché questo finale di stagione.

