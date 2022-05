E adesso Calhanoglu teme la grande beffa, almeno secondo la Gazzetta dello Sport . "Il Milan in testa a due giornate dalla fine, con la possibilità di scucire lo scudetto dalle maglie dei cugini, non è un incubo solo per il popolo nerazzurro ma è il finale peggiore che il centrocampista turco potesse immaginare la scorsa estate, quando ha deciso - da svincolato - di rifiutare la proposta di rinnovo dei rossoneri e di passare sull’altra sponda del Naviglio, per vincere".

Il turco - come sottolinea la rosea - viene da una stagione al top, e non era scontato. "Vero, Inzaghi lo aveva suggerito alla dirigenza dopo lo stop forzato di Eriksen e i tifosi lo hanno coccolato sin dal primo momento. Ma poi Hakan è stato bravissimo a calarsi nella nuova realtà, dimostrando di valere l’investimento: sette gol e undici assist fin qui in A e primo posto nella classifica dei passaggi vincenti". Adesso vuole la coppa, anche per vendicarsi della Juve per il ko proprio ai tempi del Milan. Poi testa agli ultimi 180 minuti di campionato per evitare la beffa.