La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica anche un pezzo a Paulo Dybala e al rimpianto dell'Inter per non aver portato a Milano la Joya. Perché la società nerazzurra "è stata davvero a un passo dall’argentino, sognava la grande coppia con Lukaku. Però ha dubitato, traccheggiato, esitato e infine scelto in direzione opposta. Sbagliando. Il rimorso è duplice, tecnico-tattico e patrimoniale. Non l’unico di un mercato che sta condizionando la stagione" scrive la rosea, ricordando che il giocatore era libero nel momento chiave, tra fine giugno e inizio luglio. E a costo zero, escluse ovviamente le commissioni per gli agenti.