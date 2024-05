Il difensore nerazzurro Yann Bisseck è il primo a parlare ai microfoni di Inter TV dopo la larga vittoria contro il Frosinone: "Ottima gara, abbiamo giocato molto bene rispetto alla partita scorsa. E arrivata una bella vittoria, quindi alla fine tutto bene. Abbiamo svolto la stessa routine, l'allenatore fa le stesse cose, noi in campo sappiamo cosa fare. Non abbiamo cambiato molto rispetto alle scorse settimane, a volte capitano serate come quella di Sassuolo. I compagni mi hanno aiutato molto, non è facile arrivare in Serie A quando sei così giovane. Io sto facendo il massimo per mettermi a disposizione della squadra".

Sei pronto ad alzare il trofeo domenica?

"Sì stavolta sono pronto, non come in Supercoppa…", ha concluso il tedesco in italiano.