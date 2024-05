"Ha ragione il mister, dobbiamo provare a non mollare. Avremmo dovuto sfruttare meglio le occasioni, c'è da dire che è stato molto bravo Sommer in alcune situazioni. Ci è mancata la cattiveria sotto porta, guardiamo avanti". Così Marco Brescianini, a DAZN, a margine di Frosinone-Inter 0-5.

Momento delicato della stagione, l'età media bassa della squadra è un limite?

"Siamo giovani, ma abbiamo delle responsabilità. La spensieratezza, purtroppo, si è vista stasera. Il risultato è stato bugiardo, come ha detto il mister, ma dobbiamo essere più cinici e continuare a lavorare. Dobbiamo cercare di ripartire cancellando questa partita, valuteremo gli errori che abbiamo commesso. Stasera è stata una serata storta, usciamo a testa alta".

L'hai rivista la parata di Sommer sul tuo tiro?

"No, non l'ho rivista ma è stato veramente bravo e non solo sul mio tiro. Complimenti a lui e all'Inter; noi ripartiamo con le nostre qualità. Peccato per l'occasione perché eravamo sull'1-0 e si poteva riaprire la partita, magari ci sarebbe stato un andamento diverso".