Oaktree continua a guardare all'espansione commerciale a livello mondiale, ma intanto si lavora anche alla base. In tal senso - come riferisce oggi la Gazzetta dello Sport - prende sempre più corpo il progetto di costituire una squadra Under-23.

Già prima del viaggio in Arabia, in viale della Liberazione erano giorni di intense riunioni ed approfondimenti, la pratica continuerà ad essere approfondita nel post Riad. Se il referente dovrebbe essere Dario Baccin, l’attuale vice del direttore sportivo Piero Ausilio, si cerca comunque un modo per ovviare al deficit di strutture di proprietà del club. Secondo la rosea, la casa più probabile per la nuova creatura nerazzurra è lo stadio Breda di Sesto San Giovanni: sarebbe la possibile sede sia degli allenamenti sia delle partite. L'alternativa resta l'U-Power Stadium di Monza.

Per quanto riguarda la panchina, invece, in pole c'è il profilo di Cristian Chivu, già allenatore della Primavera nerazzurra.