Colpo Torino: preso Valentino Lazaro. Oggi la Gazzetta dello Sport tesse le lodi dell'esterno austriaco che si trasferisce in granata in prestito con diritto di riscatto dall'Inter. "Ieri mattina Vagnati ha lasciato il ritiro austriaco del Torino di Waidring, avendo in agenda un appuntamento fissato da qualche giorno: ieri doveva esserci la fumata bianca per Valentino Lazaro e fumata bianca è stata - conferma la rosea -. L’esterno austriaco arriva al Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto concordato a 6 milioni, nell’intesa è entrata anche la compartecipazione dell’Inter al pagamento dell’ingaggio. In queste ore Lazaro sta salutando i compagni, a breve è atteso nel capoluogo piemontese. Difficile che domani raggiunga Nizza dove il Toro sarà impegnato in amichevole, sicuramente domenica svolgerà le visite mediche all’Istituto di medicina dello sport di Torino, accanto allo stadio Olimpico Grande Torino". Dunque, i nerazzurri piazzano un esubero e adesso possono concentrarsi sulle ultime manovre di mercato, sia in entrata che in uscita.