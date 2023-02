Lautaro Martinez ce l'ha messa tutta per abbattere il muro della Samp, ma è incappato in una di quelle serate in cui non ne va bene mezza. Questo, però, nulla ha cambiato nella percezione del club: il Toro è ormai un leader e la fascia sul braccio potrebbe diventare un'abitudine duratura il prossimo anno. "Nel conteggio numerico delle presenze interiste, davanti al futuro sposo sta comunque Brozo. Traduzione, la responsabilità contro l’Udinese toccherà al centrocampista - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Se in campo la leadership croata è sempre stata piuttosto marcata, fuori il centrocampista non risponde esattamente all’identikit del capitano marottiano: le ultime turbolenze prima e dopo il Mondiale, che potrebbero allontanarlo da Milano, non lo hanno aiutato.