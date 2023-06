Secondo la Gazzetta dello Sport, con l’Inter pronta ad affondare il colpo a centrocampo per Davide Frattesi, si rafforza la posizione della Juventus sul fronte Milinkovic-Savic, almeno in Italia e, soprattutto, nelle considerazioni del centrocampista di Maurizio Sarri. In questo scenario, il club bianconero, che non ha molte speranza di rinnovare Adrien Rabiot, proverà un primo approccio con la Lazio, mettendo sul tavolo un’offerta mista contanti-contropartite (Pellegrini e/o Rovella). Il presidente dei biancoceleste Claudio Lotito, almeno per il momento, vorrebbe incassare 30 milioni di euro cash, una cifra che, probabilmente, possono permettersi soltanto in Premier. Ecco perché il Manchester United, a caccia di un centrocampista che abbini fisicità, inserimenti e gol, è segnalata come la possibile mina vagante della partita Rabiot-Juve-Milinkovic. "Se i Red Devils dovessero dare l’assalto al francese, coetaneo del serbo ma libero a zero, i bianconeri romperebbero gli indugi per il Sergente con due concorrenti in meno (Inter e Manchester United). In caso contrario, alla Continassa avrebbero più chance di trattenere Rabiot", si legge.

