Intervenuto a Dazn dopo la vittoria ottenuta contro l'Empoli, l'allenatore della Lazio, prossima avversaria dell'Inter, Igor Tudor ha fatto riferimento anche alla prossima gara di San Siro: "Vecino? Non gli ho detto di fare gol (ride, ndr.), ma i compiti che doveva svolgere" ha esordito sull'ex centrocampista nerazzurro, passato in biancoceleste dopo l'addio alla Beneamata. "È un ragazzo d'oro, importante per lo spogliatoio e con dei valori non comuni. Giocatore fortissimo, il gol ha chiuso la gara, è stato importante. stiamo prendendo le misure con il mio calcio, oggi la partita era super difficile. I ragazzi sono stati bravi, con la mentalità giusta fino alla fine. Gli faccio i miei complimenti".

Sulla lotta Champions:

"Non c'è tempo di sognare, facciamo queste due gare e poi vediamo. Oggi è stato bello, c'era mia figlia. È stato un bel momento, una giornata emozionante tra gli eroi del '74 e la vittoria. Luis Alberto rientra martedì con la squadra e prepariamo l'Inter nel miglior modo possibile".