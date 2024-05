La corsa al sogno Champions della Lazio passa dalle ultime due partite della stagione contro Inter e Sassuolo. Dopo aver risolto la pratica Empoli anche grazie ad un suol gol, Patric si sofferma davanti alle telecamere di Sky Sport precisando quali siano le intenzioni dei biancocelesti per i prossimi match: "Il calcio di oggi non è facile, abbiamo giocato tre competizioni e abbiamo sbagliato qualche partita di troppo in campionato, però i conti li facciamo alla fine. Cerchiamo di fare sei punti, poi vediamo".

Credi ancora alla Champions?

"È molto difficile e lo sappiamo, ma ci proviamo. Cercheremo di portare a casa sei punti, poi si vedrà".