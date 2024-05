Le polemiche per il presunto scarso impegno contro il Sassuolo hanno infastidito l'Inter, ma non hanno scalfito minimamente il clima festoso per il 20esimo scudetto nerazzurro della storia.

Inzaghi - come sottolinea la Gazzetta dello Sport - continuerà a fare turnover, ma l'obiettivo resta quello di vincere, anche per superare il record del club di 97 punti fatto con Mancini nel 2006/07. Oggi dovrebbero riposare Pavard, Bastoni, Calhanoglu, Mkhitaryan e Lautaro.

Difesa del tutto innovativa con Carlos Augusto, De Vrij e Bisseck. Nella coppia di attacco ritorna Thuram ed è probabile che si riveda dall'inizio Arnautovic.