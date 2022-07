Pier Silvio Berlusconi sogna di vedere Mauro Icardi al centro dell'attacco del Monza di suo padre e di Galliani. Come riporta il Corriere dello Sport, il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset spera che Maurito diventi la ciliegina sulla torta di una campagna acquisti del club neo promosso in Serie A. "Sarebbe una grande opportunità averlo al Monza - ha detto Pier Silvio alla presentazione dei palinsesti di Mediaset - e vi immaginate che storia se segnasse proprio contro l'Inter. Magari... Non mi fate però andare oltre: ho fiducia in Galliani".