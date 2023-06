Edin Dzeko sembra ormai destinato verso la Turchia. L'agente sta per chiudere l'accordo con il Fenerbahce con un biennale da 5 milioni di euro. In compenso, secondo il Corriere della Sera, non seguirà le stesse orme Correa. "Il Tucu rifiuta un trasferimento a Istanbul, anzi a dirla tutta uno spostamento fuori dall’Italia. In procinto di sposare Chiara Casiraghi, figlia di Pierluigi, preferirebbe restare a Milano come quarta punta", riporta il quotidiano.