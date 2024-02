Taremi più Zielinski: l'Inter batte un doppio colpo. Dal Corriere dello Sport arrivano i dettagli del doppio affare a parametro zero.

Il centrocampista si lega all’Inter per 4 anni, con ingaggio da 4,5 milioni a stagione, bonus alla firma di 3, più commissione per i suoi rappresentanti di altri 4. Per l’attaccante, invece, è pronto un biennale tra i 2,5 e i 3 milioni più bonus, con opzione per un altro anno.