Il sorriso per il ritorno di Pavard viene reso meno dolce dall'ennesimo stop in casa Inter, che dopo gli infortuni di De Vrij, Dumfries e Cuadrado (si opererà al tendine la prossima settimana e starà fuori per almeno 3 mesi) ha registrato anche il problema di Alexis Sanchez. Il cileno non è partito per Roma dopo aver accusato un affaticamento muscolare, ma secondo il Corriere dello Sport non dovrebbe essere nulla di grave: non è da escludere la sua disponibilità già per la sfida con il Bologna di mercoledì, negli ottavi di Coppa Italia.

Visto il rendimento del Niño e di Arnautovic, la sensazione è che un innesto là davanti servirebbe. Ma non arriverà, assicura il Corsport, ricordando che non ci sono risorse a disposizione e se ne spunterà qualcuna servirà per mettere una toppa dopo l'infortunio di Cuadrado: all'inizio della prossima settimana ci sarà un contatto con il presidente Steven Zhang per capire se ci potrà essere un extra-budget. "In ogni caso, l'obiettivo è un esterno più che un difensore: quindi, nel caso, più Buchanan di Djaló", chiosa il quotidiano.