Prove generali oggi per l'Inter che, contro il Sassuolo, testerà testa e gambe in vista del Napoli. Occhi puntati soprattutto su Romelu Lukaku , ancora titolare dopo l'amichevole con la Reggina nella quale ha giocato 86 minuti e segnato anche un gol. Finora il belga non è praticamente mai stato a disposizione di Inzaghi: prime tre gare della stagione, poi l'infortunio e un paio di scampoli di match con Plzen e Samp. Stop. Fino alle briciole in Qatar.

"Questa seconda parte di stagione, per lo stesso totem belga, può trasformarsi una rivincita rispetto al flop in Qatar - scrive il Corriere dello Sport -. Conquistare un altro scudetto in nerazzurro sarebbe una nuova dimostrazione di forza, se non di strapotere. E’ chiaro, però, che occorre passare dalla sfida con il Napoli della prossima settimana e da una vittoria quasi obbligata. La sfida con il Sassuolo, insomma, darà ulteriori risposte in questo senso, perché Big Rom ha bisogno di accumulare minuti e respirare finalmente e definitivamente il clima partita. Anche oggi pomeriggio, come al Granillo una settimana fa, troverà il sostegno di Dzeko, suo partner là davanti in attesa del rientro di Lautaro, che arriverà oggi a Milano e che domani sarà alla Pinetina".