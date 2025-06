In casa Lazio, al momento, esiste un unico vero obiettivo di mercato condiviso da tecnico e società: Giovanni Fabbian. Lo scrive stamane anche il Corriere dello Sport.

Il suo è il profilo giusto per Sarri: una mezzala fisica e di inserimento. L'Inter ha un'opzione di riacquisto a 12 milioni attivabile dal 1° luglio. "Non è detto che i nerazzurri vogliano riportarlo subito a casa, ma per forza di cose il Bologna dovrà aspettare almeno quella data per sedersi al tavolo delle trattative con un altro club. E quella, ovviamente, sarà la base d’asta minima, con una valutazione che si aggira sui 20 milioni", si legge.