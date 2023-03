Chi sarà il nuovo vice-Immobile alla Lazio? Se lo chiede il Corriere dello Sport, sostenendo che tra le opzioni italiane può tornare di moda l'ex Inter Federico Bonazzoli, finito in panchina dopo l'arrivo di Paulo Sousa a Salerno. "A gennaio ha sperato nella chiamata fino all’ultimo, non è arrivata - ricorda il giornale romano -. La Lazio ha preferito rinviare a giugno l’acquisto del vice Immobile, non è più rinviabile. Bonazzoli è l’unica opzione pronta per l’uso e non costosissima, era stato pagato 5 milioni".