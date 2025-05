Finora Lautaro Martinez ha già segnato 9 gol in questa edizione di Champions League e con un altro taglierebbe il traguardo della doppia cifra. L'occasione per farlo è golosa e si presenta stasera, con la finale che in caso di vittoria gli permetterebbe di mettere in bacheca l'unico trofeo che gli manca. "In più, sollevando la Coppa, diventerebbe automaticamente il grande favorito per il prossimo Pallone d’oro", sentenzia il Corriere dello Sport.