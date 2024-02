La notte di Marcus Thuram. Secondo il Corsport, contro l'Atletico Madrid, toccherà al francese provare a portare dalla parte nerazzurra la sfida degli ottavi di Champions.

Come ricorda il quotidiano romano, Tikus è uno che diventa decisivo proprio nelle partite clou. Non a caso è già andato a segno contro Fiorentina, Milan, Lazio (due volte), Roma (una volta e mezza considerando l'autorete forzata di Angelino), Napoli e costringendo Gatti all'autogol con la Juve. In Champions? Decisivo col Benfica, la partita che di fatto ha spianato ai nerazzurri le porte degli ottavi.