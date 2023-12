Inter senza risorse per il mercato di gennaio e così è a rischio l'arrivo di Tiago Djaló, difensore portoghese da tempo sul taccuino dei nerazzurri. Il 23enne è attualmente in fase di recupero dall'infortunio al crociato del ginocchio destro e il Lille, per non perderlo a zero in estate, vorrebbe monetizzare a gennaio: il problema è che - secondo il Corsport - i nerazzurri non avrebbero a disposizione i 5 milioni di euro che servirebbero per portarlo subito in Italia. E allora occhio all'inserimento di terzi incomodi come Juve o Barcellona.

Secondo il quotidiano romano, sulla carta Djaló è disposto ad aspettare il club interista, ma allo stesso tempo a 23 anni si sente pronto per il salto in una grande realtà e alla lunga potrebbe cedere al richiamo di altre big...