L'Inter da qualche settimana è in evidente crescita a livello fisico e questo, probabilmente, è dovuto anche al turnover più marcato attuato da Inzaghi rispetto a inizio stagione. "Forse era inevitabile ed è stato favorito dal calendario: 9 cambi a Empoli rispetto ai quarti Champions con il Benfica, altri 9 per affrontare il derby d’Italia con i bianconeri - scrive il Corriere dello Sport -. Simone e lo staff, però, stanno calibrando in modo differente anche il lavoro sui campi di Appiano. Il professor Fabio Ripert, preparatore atletico, lo assiste dai tempi del settore giovanile della Lazio e ha avuto in carriera una stella polare precisa: mantenere con costanza il gruppo intorno all’80-90% della forma per l’intera stagione. Sta riuscendo nella missione anche quest’anno".

Adesso ci sarà da gestire il mese di maggio, con la speranza di avere una partita in più a giugno oltre l'ultima di campionato a Torino. "Per questo motivo, ancora di più rispetto alla consuetudine, verranno dosati minutaggi e cambi ruolo per ruolo. E nelle prossime settimane lo staff, al netto della preparazione tattica, porterà l’Inter verso l’individualizzazione dei carichi di lavoro".