I nomi di Dumfries e Brozovic - secondo il Corriere dello Sport - sono quelli più gettonati per l'addio, ma non solo: anche Lautaro, Barella e Bastoni potrebbero dover lasciare Milano. "Un declassamento in Europa League non potrebbe di certo essere considerato un salvagente a livello economico, in virtù della grande disparità tra i due tornei Uefa. Inoltre l’Inter senza Champions non sarebbe più così allettante, sia per chi è già in rosa e vuole competere per il meglio sia per chi dovesse finire al centro del tavolo delle trattative in entrata con prospettive limitate", spiega il quotidiano romano. Un incubo da evitare.