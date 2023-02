Rodrigo Becao domani sarà avversario dell'Inter a San Siro, ma nella prossima stagione potrebbe vestire la maglia nerazzurra come conferma il Corriere dello Sport. "La pista che conduce alle orme del difensore sudamericano viene vista come un’occasione per molteplici ragioni - si legge -. Anzitutto alla luce del suo contratto con l’Udinese in scadenza nel 2024, in virtù delle pretese economiche sull’ingaggio non certo impossibili da soddisfare e inoltre, a livello di impiego sul campo, rappresenta un punto forte la sua specializzazione come centrale di destra difensivo. Uno dei dubbi principali ruota invece attorno a un suo possibile impiego in un grande club e su impegni più ravvicinati, avendo militato in Italia solo nell’Udinese e fuori dal Brasile solo nel Cska Mosca, ovviamente senza mai disputare le coppe europee".