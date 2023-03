Il possibile derby di Champions che potrebbe uscire domani dall'urna per i quarti divide i tifosi interisti e milanisti intervistati dal Corriere della Sera . "Il derby lo vorrei, ma dalle semifinali - dice ad esempio Carlo Cottarelli -. Meglio aspettare; e meglio evitare anche il City dopo quel 7-0 al Lipsia . Sono contento per Inzaghi , troppo ingiustamente criticato, ma non credo che la qualificazione delle italiane e delle milanesi ai quarti sia il segno di una crescita del calcio italiano. Sul piano dei ricavi, ad esempio, rispetto alla Premier League siamo ancora indietro.

Come per gli stadi. I risultati di Inter e Milan in Europa li prendo come un auspicio. Per una Milano che continui nel suo percorso di crescita".