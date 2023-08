L'Inter deve assolutamente ripartire da quanto costruito per arrivare alla finale di Champions League persa poco più di due mesi fa a Istanbul per puntare verso nuovi obiettivi vincenti, parola di Paolo Condò. La penna di Repubblica definisce - nell'edizione odierna del giornale - complicato il percorso di ripartenza per Simone Inzaghi, che ha visto cambiare troppi elementi (ben 10) rispetto alla stagione scorsa. Tanti nomi sono diversi rispetto a quelli dell'anno scorso per il tecnico piacentino e - a detta del celebre giornalista - nel processo di mutazione l'Inter avrebbe perso valore qualitativo, specie nel reparto offensivo. Marcus Thuram in particolare non sembra stuzzicare le attenzioni di Condò, che vedrebbe decisamente meglio al fianco di Lautaro Martinez un profilo come quello di Mehdi Taremi, mentre Cuadrado e Samardzic potrebbero essere due ottime operazioni (aspettando Lazar): "La valenza di Thuram sarà più chiara quando si conoscerà il nome della prima punta, Taremi lo spinge in panchina, Arnautovic chissà. Cuadrado ha certamente ancora qualcosa nel serbatoio, Samardzic sarebbe un peccato perderlo, perché aggiunge creatività a un reparto essenzialmente muscolare".

Luca Pesenti