Sulle pagine di Tuttosport arriva la promozione di Luca Zufferli da parte di Gianpaolo Calvarese dopo la direzione di Inter-Monza 3-2. "Zufferli è un arbitro giovane e in crescita, che l'anno prossimo si giocherà buone chance per il badge da internazionale. A San Siro non sbaglia nelle due aree di rigore, valutando bene gli episodi. Unico neo, la soglia del fallo, che non dà riferimenti: alta nel primo tempo, si abbassa nella ripresa".

"Partiamo dall'annullamento (con overrule del Var) del gol di Lautaro per un tocco di braccio. L'attaccante, infatti, nello slancio prima di colpire il pallone col piede lo impatta col pugno della mano destra. Il tocco è in dinamica e involontario, ma da regolamento va sanzionato, poiché compiuto direttamente dal marcatore subito prima di segnare - spiega l'ex fischietto teramano -. Un caso diverso da quello del gol di Castro col Milan: li il tocco di braccio fu dell'assistman (Fabbian) e non dello stesso Castro, ragion per cui il gol fu correttamente convalidato".

Regolarissimo il 3-2 dopo il corpo a corpo con vincitore Lautaro.