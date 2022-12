Dopo Emiliano Martinez, è Lionel Scaloni a presentarsi in conferenza stampa alla vigilia della finale Mondiale contro la Francia. Primo tema toccato, come fermare Kylian Mbappé: "È un lavoro di squadra piuttosto che individuale. E non riguarderà solo Mbappé. Al di là del fatto che è un buon giocatore, la Francia ha altri giocatori che lo riforniscono e fanno anche meglio. È ancora giovane e continuerà a migliorare, non ci sono dubbi". Poi, il racconto della sua vigilia: "L'altro giorno, nella precedente conferenza stampa, ho detto che sono nel posto dove ogni argentino vorrebbe essere. Sono orgoglioso e molto emozionato per il momento che stiamo vivendo. Questi sono momenti così belli da godersi. Un bilancio della mia esperienza da ct della Seleccion? Fin dal primo giorno abbiamo pensato che la nostra idea fosse che la Nazionale argentina fosse di tutti. Dare a qualsiasi calciatore la possibilità di indossare la maglia. Durante questi quattro anni lo abbiamo fatto. Abbamo un gruppo spettacolare che dà l'anima per la maglia e si concede al massimo, chiunque giochi. Il cardine di tutto questo era continuare a confidare in un progetto e in un gruppo di giocatori che ci avrebbero dato gioia".